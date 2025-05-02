ضبط مواد بترولية مهربة وسلع تموينية منتهية الصلاحية في حملات بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمواد البترولية المهربة والسلع التموينية منتهية الصلاحية.

وشملت الحملة ضبط محطة وقود في مركز السنطة لتجميع 776 لترًا من السولار داخل جراكن، حيث تم ضبط الكمية في المحطة أثناء الجرد. كما تم ضبط محطة وقود أخرى في مركز زفتى لقيامها بالتصرف في 1207 لتر من بنزين 80.

كما تم ضبط سوبر ماركت في مدينة زفتى يحتوي على سلع منتهية الصلاحية، تضمنت 223 عبوة من "كنز حاجه ساعة" بأنواع مختلفة، بالإضافة إلى 7 زجاجات "حاجه ساقعة" بأنواع وأحجام متنوعة، و11 كيس مكرونة بوزن 400 كجم.

في مدينة السنطة، تم ضبط مخزن للمواد الغذائية يحتوي على 377 كرتونة شيبسي، بداخل كل كرتونة 20 كيسًا من السلع المجهولة المصدر.

وفي مدينة المحلة الكبرى، تم ضبط مطحنة ملح لقيامها بحيازة 60 شيكارة ملح بوزن 50 كجم لكل شيكارة دون أي فواتير.

كما تم ضبط محطة وقود "مصر للبترول" بمدينة المحلة الكبرى لتصرفها في 867 لترًا من السولار.

وفيما يتعلق بمحلات بيع الأعلاف، تم ضبط محل بيع يتاجر في 10 شيكارة أرز صفراء بوزن 50 كجم للشيكارة، بالإضافة إلى 20 شيكارة ذرة صفراء بوزن 25 كجم لكل شيكارة، جميعها مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مصنع لتعبئة الخل بمركز طنطا، حيث تم العثور على طن من الخل داخل خزان غير مدون عليه أي بيانات، بالإضافة إلى 30 كرتونة خل تحتوي كل منها على 12 زجاجة، و20 شيكارة ملح منتهي الصلاحية بوزن 500 كجم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.