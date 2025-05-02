أستون فيلا يعلن احتمالية لحاق راشفورد بمباريات ختام الموسم

يأمل أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أن يتمكن نجمه ماركوس راشفورد من اللعب مرة أخرى فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، ولكنه لا يريد التحدث عن مستقبله الطويل الأمد في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن راشفورد تعرض لإصابة في أربطة الركبة أثناء الإعداد لمواجهة كريستال بالاس في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الفريق، وأعلن إيمري غياب راشفود لأسابيع.

ومع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم، والتي تبدأ بزيارة فولهام لملعب فيلا بارك غدا السبت، هناك مخاوف من أن راشفورد لن يلعب مع الفريق مرة أخرى قبل أن تنتهي إعارته من مانشستر يونايتد.

ولكن إيمري أثار احتمال عودة راشفورد في الوقت المناسب لمساعدة فيلا في تحقيق هدفهم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري: "فيما يتعلق بمباراة الغد، لن يكون راشفورد متاحا. يعمل على العودة في أسرع وقت ممكن، ولكن ما زال يتعين عليه الانتظار لعدة أسابيع ليكون متاحا أو لا لبقية الموسم".

وأضاف: "بالطبع، هناك 4 أسابيع ونتمنى أن يلعب معنا مباراة أو مواجهتين.. نتمنى أن يساعدنا. وبالطبع هو يتعافى، أريد رؤيته سعيدا. يلعب، يحقق هدفنا، وبعدها، بالطبع، سنتحدث عن كل شيء".

وجاءت خسارة نوتنجهام فورست أمام برينتفورد أمس الخميس، لتعزز من آمال أستون فيلا في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويمكن لأستون فيلا (57 نقطة) أن يتعادل في النقاط مع فورست (60 نقطة) وتشيلسي (60 نقطة) في حال تحقيقه الفوز.