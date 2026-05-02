محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استقبالها داخل الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة بالمحافظة منذ انطلاق موسم توريد 2026، تخطى 109 آلاف و334 طنا و631 كيلو جراما، في مؤشر يعكس انتظام المنظومة وارتفاع معدلات الأداء.

وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بشكل منضبط بكل المواقع على مستوى مراكز المحافظة، في ظل متابعة ميدانية يومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين، وتسريع وتيرة الاستلام دون معوقات، مع الالتزام بكل الضوابط والمعايير المنظمة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة التوريد لحظيا، والتعامل الفوري مع أي تحديات، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية خلال الموسم الحالي.

وشدد كدواني على أهمية الحفاظ على هذا المعدل المتصاعد من التوريد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، موجها الشكر للمزارعين على التزامهم وتعاونهم ودورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم الدفع بلجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة، إلى جانب إعداد تقارير يومية دقيقة لرصد حركة التوريد ومعدلات الأداء بكل مواقع الاستلام.



