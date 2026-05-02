محافظ الغربية يتابع انطلاق أعمال رصف طريق قطور – سجين

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال تكسير طبقة الرصف القديمة المتهالكة بطريق قطور - سجين بطول 700 متر، تمهيدا لإعادة الرصف، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026، مشددا على الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تنفيذ أعمال رصف مستدامة تسهم في تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين على هذا الطريق الحيوي.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية، فضلا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الجاري تطويرها.

وشدد محافظ الغربية على المتابعة الدقيقة لكل مراحل التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.