ميركل تعد بأن تواصل الحكومة عملها بشكل مسؤول رغم استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي

وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأن تواصل الحكومة الألمانية عملها بشكل مسؤول وذلك على الرغم من إعلان اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، استقالتها من منصبيها في رئاسة الحزب والكتلة البرلمانية.

وقبل جلسة مغلقة لحزبها المسيحي الديمقراطي لبحث النتائج المترتبة على النتيجة السيئة التي سجلها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا في الأسبوع الماضي، أعربت ميركل مساء اليوم عن احترامها للقرارات التي اتخذها الحزب الاشتراكي.

وأضافت ميركل:" بغض النظر عن هذه القرارات، فإنني أريد أن أقول للحكومة: سنواصل عمل الحكومة بكل جدية وقبل كل شيء سيتم ذلك بقدر كبير من الوعي بالمسؤولية".

ورأت ميركل أن القضايا التي يتعين على الحكومة حلها، مطروحة على الطاولة سواء في ألمانيا أو في أوروبا والعالم " وسنواصل العمل بهذه الروح".

وأعربت ميركل عن احترامها لناليس قائلة:" عملت معها على مدار أعوام عديدة سواء كوزيرة للعمل وللشؤون الاجتماعية وكرئيسة للحزب ورئيسة للكتلة البرلمانية، ودائما ما كنت أثق فيها وكان يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق فيما نناقشه معا".

وأضافت ميركل:" يمكن القول إن ناليس اشتراكية ديمقراطية قلبا وروحا، لكني أراها أيضا شخصية جميلة".

كانت ناليس قد أعلنت استقالتها اليوم على نحو مفاجئ بعد النتائج الكارثية التي سجلها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا وولاية بريمن في الأسبوع الماضي