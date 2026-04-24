رئيس أوكرانيا يبحث مع ولي العهد السعودي في جدة التعاون العسكري

وصل إلى جدة اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة إلى السعودية تدوم عدة ساعات يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث التعاون بين البلدين في عدة مجالات يأتي في مقدمتها مجال الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي، عقب وصولة إلى المملكة عبر منصة "إكس"، إنه سيجتمع مع ولي العهد، مشيرا إلى العمل على دفع الاتفاقيات الثنائية في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية.

وفي شأن آخر، أضاف أنه تم خلال اجتماع مع قادة أوروبيين تأمين ضمانات مالية لتعزيز صمود أوكرانيا، مع استمرار التنسيق الدولي لدعم بلاده.

وكان زيلينسكي قد أعلن، خلال زيارة سابقة الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق مع السعودية يشمل التعاون في مجال الدفاع الجوي لمدة 10 سنوات، بما في ذلك إنشاء خطوط إنتاج مشتركة.