كوريا الجنوبية تحتكم إلى منظمة التجارة العالمية في نزاعها مع اليابان

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تعتزم وزارة التجارة الكورية الجنوبية، استئناف إجراءات شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي تفرضها اليابان على التجارة بين البلدين، نظرا لعدم إحراز تقدم بشأن النزاع، وفقا لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن طوكيو تفتقر إلى الالتزام بالعمل من أجل تسوية النزاع .

وسوف تطلب سول من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة تحكيم، نظرا لانتهاء مهلة التفاوض للتوصل إلى حل بنهاية مايو، دون استجابة من اليابان.

وأعرب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتجي عن أسفه لخطوة سول.

وقال الوزير للصحفيين في طوكيو: "أمر مؤسف أن تطلق كوريا الجنوبية الإعلان من جانب واحد".

ويخوض البلدان نزاعا تجاريا منذ يوليو الماضي بسبب ضوابط التصدير الصارمة التي فرضتها طوكيو على مواد تستخدمها جارتها لتصنيع رقائق الكمبيوتر وشاشات العرض.

وفي حين أن كوريا الجنوبية هي أكبر منتج لرقائق الكمبيوتر في العالم، فهي تستورد المواد الخام اللازمة لهذه العملية من اليابان.

ودفع الخلاف البلدين إلى خفض مستوى الوضع التجاري لبعضهما البعض قبل أن تهدد سول بإنهاء اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

لكن كوريا الجنوبية قررت الحفاظ على الاتفاق وسط ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما علقت سول الشكوى الأولية التي كانت قدمتها لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر بعد أن وافق الجانبان على عقد محادثات.

وفرضت اليابان هذه القيود على التصدير بعد إصدار المحكمة العليا الكورية الجنوبية حكما على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري للكوريين أثناء فترة الاستعمار الياباني لبلادهم، من عام 1910 حتى 1945.