مواقع التواصل الاجتماعي تتشح بالسواد بعد مقتل جورج فلويد

أثار حادث مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، حالة من الغضب والحزن اجتاحت العالم كله، وموجة من التضامن مع القضية والتنديد بالعنصرية.

وتنوعت مظاهر الغضب والتضامن هذه، ما بين مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية دول العالم، ومواقف تضامنية للمشاهير في مختلف المجالات.

وشملت هذه المظاهر أيضًا مواقف تضامنية من مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتشحت بالسواد بعد مقتل «فلويد».

• عصفور «تويتر» يتحول إلى اللون الأسود

قامت إدارة موقع «تويتر»، بتغيير صورتها الرئيسية على جميع حساباتها، ليتحول لون شعارها «العصفور الأزرق الشهير» إلى اللون الأسود.

وأضاف «تويتر»، الهاشتاج «#BlackLivesMatter» إلى الجزء المخصص للسيرة الذاتية الخاصة بحسابه الرئيسي.

وكتب «تويتر» عبر حسابه الرسمي: «وسط تزايد الخوف وعدم اليقين حول وباء كورونا، انتبهنا هذا الأسبوع إلى شيء ربما يكون أكثر انتشارًا وهو العنصرية والظلم طويل الأمد الذي يتعرض له أصحاب البشرة السمراء».

Racism does not adhere to social distancing.



Amid the already growing fear and uncertainty around the pandemic, this week has again brought attention to something perhaps more pervasive: the long-standing racism and injustices faced by Black and Brown people on a daily basis. 🧵 pic.twitter.com/8zKPlDnacY