 أكثر من 20 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب لتجميدها تمويل ملياريات الدولارات المخصصة لبرامج تعليمية وترفيهية - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 9:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أكثر من 20 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب لتجميدها تمويل ملياريات الدولارات المخصصة لبرامج تعليمية وترفيهية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بولاية ويسكونسن يوم 25 يونيو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بولاية ويسكونسن يوم 25 يونيو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
واشنطن - (أ ب)
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 8:59 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 8:59 م

أقامت أكثر من 20 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تجميد مبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مخصصة لأنشطة ما بعد الدراسة والبرامج الصيفية وغيرها.


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