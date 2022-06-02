الكويت: إنتاجنا سيزيد إلى 2768 مليون برميل يوميا خلال يوليو المقبل

أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الخميس، أنه بناء على قرار رفع الزيادة الشهرية سيرتفع الإنتاج الكويتي من النفط ليصل إلى 2768 مليون برميل يوميا في شهر يوليو المقبل، مضيفاً: "هذا يعني أن دول (أوبك بلس) تستعيد جزءا كبيرا من حصصها الإنتاجية خلال الأشهر القادمة بما يقارب مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020".

جاء ذلك في تصريح للفارس اليوم الخميس ، نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ 41 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في تحالف (أوبك بلس) والاجتماع الوزاري الـ 29 لمنظمة الدول المنظمة المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج (أوبك بلس) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس).

وذكر الفارس أن (أوبك بلس) تتابع عن كثب أوضاع السوق النفطية العالمية وحركة الأسعار مشيدا بقرار (أوبك بلس) الذي تم بالإجماع ونص على رفع الزيادة الشهرية للإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا لشهر يوليو وكذلك لشهر أغسطس.

وأكد الفارس أن قرار رفع الزيادة الشهرية من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الامدادت في السوق من خلال الاستمرار باتباع استراتيجية (أوبك بلس) مما يساعد على استقرار السوق.