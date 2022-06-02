رئيس الوزراء البريطاني يهنئ الملكة إليزابيث بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «تهانينا جلالة الملكة على يوبيلك البلاتيني الرائع، بريطانيا والكومنولث والعالم يشكرك على واجبك وخدمتك التي لا تتزعزع، فليحفظ الله الملكة».

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1532346039524548608

وانطلقت اليوم الخميس، 4 أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، من خلال عرض التقاليد العسكرية من زمن الخيول والمدافع إلى عصر الطائرات النفاثة.

وبدأت الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني بعرض عسكري سنوي، يقام في عيد ميلاد الملك الرسمي منذ عام 1760.

وانضمت الملكة إلى أفراد عائلتها في شرفة قصر باكنجهام في نهاية الفعالية، مع تحليق 70 طائرة في الأجواء.

ويجري الاحتفال باليوبيل على مدار خلال أربعة أيام من عطلة نهاية الأسبوع.

ويشمل الاحتفال قداس شكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحفلا موسيقيا في قصر باكنجام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات أخرى في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يتوقع إقامة آلاف الحفلات في الشوارع بأنحاء البلاد، تكرارا لتقليد بدأ بتتويج الملكة عام 1953.