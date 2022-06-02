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شوارتز يتولى تدريب هيرتا برلين

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:56 ص

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم الخميس تعاقده مع ساندرو شوارتز في منصب المدير الفني خلفا لفيليز ماجات.

وبعد رحيل ماجات عن تدريب الفريق، سعى هيرتا برلين للاتفاق مع مدرب جديد، قبل أن يعلن اليوم عن تعاقده مع شوارتز المدرب السابق لماينز ودينامو موسكو.

ووقع شوارتز عقدا يمتد حتى 2024 مع هيرتا برلين الذي بقى في البوندسليجا بصعوبة بعد فوزه على هامبورج في ملحق الترقي للبوندسليجا.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لهيرتا أنه "كان يبحث عن شخص صاحب شغف مشاعر والقدرة على إشعال الحماس، بجانب المهارات الفنية الصحيحة"، مشيرا إلى أن ساندرو برهن على كل هذا خلال ولايته في ماينز ودينامو موسكو.


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