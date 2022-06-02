تنمية المشروعات: مصر نجحت في التعامل مع تداعيات كورونا بالتركيز على المشروعات الصغيرة

قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مصر نجحت في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة باعتبارها أداة للتمكين، وتقليل الفوارق وتحسين الدخول، وإتاحة فرص عمل حقيقية.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يرأس لجنة التنمية الاقتصادية المنوط بها التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في نطاق عمل المبادرة.

وأضاف أن الجهاز مستمر في المشاركة في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بهدف تقديم حلول واقعية لتنمية المشروعات، وذلك إدراكا لما يواجهه العالم من التحديات الإنمائية وزيادة الفقر واتساع نطاق عدم المساواة خاصة في ضوء تأثير جائحة كورونا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، في الجلسة النقاشية الخاصة بتعزيز نمو اقتصادي شامل في عالم ما بعد كوفيد-19، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، والبالغ عددها 57 دولة.

كما شارك طارق شاش في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الإقليمى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليمثل مكتب القاهرة، المكتب الإقليمي الحادي عشر لمجموعة البنك.

وأوضح شاش أثناء فعاليات الحفل، أن اختيار مصر ضمن سلسلة المكاتب الإقليمية يعتبر تكليلاً للمستوى المتميز من التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الجانبين، مؤكدا أن دور المكتب الإقليمي ينعكس إيجابا على زيادة التنسيق بين مختلف المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري، خاصة جهاز تنمية المشروعات وكذلك المجتمع العربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، بما يدعم مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.

وأوضح أن تبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص تأتي ضمن القضايا والمحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعاليات المصاحبة لها، وكذا منتدى القطاع الخاص الذين يتم انعقادهم خلال الفعاليات بمشاركة وزراء محافظو البنك الإسلامي للتنمية، ورؤساء المؤسسات التمويلية، وممثلي كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، التي تعد محاور هامة يتطلع جهاز تنمية المشروعات إلى بذل كل الجهود والمساعى للتشارك مع كل الشركاء الدوليين، ومن بينهم مجموعة البنك الإسلامى للتنمية للدفع بها على أعلى المستويات.