أوكرانيا توافق على إعفاء الواردات من بولندا من الرسوم مؤقتا

وافقت أوكرانيا على عدم فرض أية قيود على السلع المستوردة من بولندا، بما في ذلك المنتجات الزراعية، حسبما جاء في بيان مشترك لممثلين للحكومتين بعد مشاورات في كييف، أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن أوكرانيا وافقت على إعفاء الواردات من بولندا من الرسوم بشكل مؤقت.

كما تعمل بولندا على دعم الصادرات الأوكرانية من المنتجات الغذائية ودعم قدرات أوكرانيا في قطاع الإنتاج الزراعي.

وفي إطار التعاون في القطاعين العسكري والتقني، سوف تجري بولندا دورة تدريب أساسية على الطيران لعدد 60 طيارا أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، أكد الطرفان أهمية التعليق المؤقت لرسوم الاستيراد على جميع الواردات من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.