أبو الغيط: تطور العلاقات المصرية - التركية يفتح الطريق لعودة الحوار العربي مع أنقرة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إقامة العلاقات بين البلدين.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «هذا ينعكس بشكل كبير على علاقة الجامعة العربية بالطرفين، وكان هناك منتدى اسمه المنتدى التركي العربي تم تجميده منذ عام 2014؛ لأن الأداء التركي على مستوى الإقليم استثار الدول العربية، فأوقفوا هذا المنتدى، وتطور العلاقات ستفتح الطريق بأن تعود الجامعة مرة أخرى للحوار مع تركيا».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يوجد منتدى إيراني عربي؛ لأن إيران ما زال لها بصمة في الإقليم ينبغي أن تتوقف، فهناك استمرار لتأثيرات إيرانية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهو مسار يحتاج الكثير من المتابعة.