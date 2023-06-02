الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان السيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية

استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في مستهل زيارتها لمصر، التي تمتد على مدار يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن، معربًا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت السيدة الأمريكية الأولى تحيات الرئيس بايدن، إلى الرئيس السيسي، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبًا لمصر.