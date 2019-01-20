أبو الغيط: الفوضى ضربت دول المشرق العربي في 2011 وثورة يونيو أنقذت مصر

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم /الخميس/، أن الفوضى ضربت دول المشرق العربي في 2011 وثورة يونيو أنقذت مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري نزل بالملايين في ثورة 30 يونيو.

وقال أبو الغيط -في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة (إكسترا نيوز)- إن"التدخلات الخارجية يجب أن تبتعد عن لبنان، والثروات مثل غاز المتوسط، قد تكون مفيدة للمجتمع وقد تكون مدمرة للمجتمع حال عدم وجود تشريعات تحمي الثروات".

وأضاف أن إسرائيل ظلت تخدع وتناور الفلسطينيين من إطارات كامب ديفيد في 1978 حتى اليوم لعدم إقامة الدولة الفلسطينية، حيث طرح الوفد المصري فكرة مرحلة انتقالية ثم حكم ذاتي ثم دولة فلسطينية، وإسرائيل رفضت، وما زلنا نكافح كإرادة عربية وفلسطينية.

وأشار إلى أن الاحتلال الذي تحافظ عليه إسرائيل الآن سيكون وبال عليها بعد نحو 50 عاما، وسوف يصيبها أذى شديد، لأن في عام 2075 سيكون عدد الفلسطينيين 18 مليونا، والإسرائيليين 12 مليونا، فكيف سيحكم الإسرائيليون الفلسطينيين.

ولفت إلى أن إسرائيل تبدو منتصرة بأنها حققت هدفها لكن هذا الاحتلال سيكون وبال على إسرائيل في المستقبل، وعلى إسرائيل أن تقبل بحق الشعب الفلسطيني وحدود الدول الفلسطينية التاريخية.