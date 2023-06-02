قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هناك إقبالا كبيرًا على عضوية الفرع الجديد بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أن لجنة العضويات قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية، كما سبق وتواجد في الإمارات على هامش مونديال الأندية 2021 لتسويق عضوية النادي.

وأضاف قنديل في تصريحات تليفزيونية: "هناك إقبال كبير في عضويات النادي الأهلي، وقريبًا سنقوم بزيادة أسعار العضوية، وفرع التجمع الخامس يضم منشآت على أعلى مستوى، من ملاعب ومطاعم ومنشأت رياضية، وكل الفروع لدينا تتساوى في أسلوب التعامل، كما نقوم بتطوير فرع الشيخ زايد وهناك تطور ملحوظ هناك بشكل رائع".

وتابع: "بداية إنشاء فرع التجمع كان في الدورة السابقة لمجلس الإدارة، وسعيد بإكمالنا لعملية إنشائه في الفترة الحالية، وهو صرح كبير وضخم، ولا زال لدينا طموحات كبيرة، لأن الأهلي دائمًا سباق في كل شيء وهناك تطور في الفكر لمواكبة العصر الحديث". و

واصل: "في ظل الأزمة المالية التي تسيطر على العالم، لكن النادي الأهلي استطاع تجاوز كل ذلك وافتتح فرع التجمع الخامس، واليوم شهد تواجد إعلامي كبير من مصر وخارجها، لأن الأهلي جزء كبير من تاريخ مصر".

وأتم: "نثق في لاعبي الأهلي، قبل نهائي إفريقيا، ومجلس الإدارة يوفر لهم كل الدعم، ونتمنى إضافة بطولة جديدة لخزائن النادي".