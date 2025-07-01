كاتس: الحرب على غزة اقتربت من نهايتها

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة بلغ 100 على الأقل.

وأضاف كاتس، في بيان: "حن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة"، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها إسرائيل على إيران، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأكد كاتس مجدداً أهداف إسرائيل في الصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين وهزيمة حركة حماس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن توقعه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريباً. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما الذي استند إليه تصريح ترامب.