أوكرانيا: مقتل 484 طفلا وإصابة 992 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 484 طفلا وإصابة 992 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم الموافق 2 يونيو، تأثر أكثر من 1476 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 484 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 990 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ462 حالة، وتليها خاركييف بـ462 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 103 حالات.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.