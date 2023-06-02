مستوطنون إسرائيليون يقتحمون أريحا شرق الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أماكن مُتفرقة في مدينة "أريحا"، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال وفر الحماية للمُستوطنين، الذين اقتحموا مُخيم "عين السلطان"، وهو أمر نادر الحدوث، ومنطقة "تل أريحا" القديم، والمنطقة الأرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

ومنذ أشهر، تشهد أريحا، المعروفة بهدوئها النسبي، انتشارًا كبيرًا لجيش الاحتلال، واقتحامات شبه يومية لمُخيم "عين السلطان"، ما يسفر عن إصابات، وارتقاء شهداء.