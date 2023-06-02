 العراق: مقتل 3 عناصر يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك - بوابة الشروق
الجمعة 2 يونيو 2023 7:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

العراق: مقتل 3 عناصر يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 6:58 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 6:58 م
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، مقتل 3 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك.

وذكر الجهاز، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "أنه استنادًا لتوجيهات القائد العام للقواتِ المسلحة محمد شياع السوداني خلال زيارته أمس لأبطال جهازِ مكافحةِ الإرهاب بتنفيذ عمليات نوعية مباغتة وسريعة وبإشراف مباشر لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، تمكن جهازُ مكافحةِ الإرهاب وبكمين محكم من قتل ثلاثة ارهابيين من عصابات داعش الإرهابي".

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن العناصر الإرهابية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في جبال حمرين بمحافظة كركوك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك