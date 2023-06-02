كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية بشأن إنشاء أول توجيه مشترك للأمن السيبراني

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن سول وواشنطن وقعتا اتفاقية، اليوم الجمعة، بشأن إنشاء أول توجيه مشترك للأمن السيبراني يهدف إلى ضمان إجراء العمليات العسكرية المشتركة بسلاسة.

وجاء التوقيع، في الوقت الذي يكثف فيه الجانبان التنسيق الأمني ضد استمرار التهدادات من كوريا الشمالية، التي زادت التوتر هذا الأسبوع بإطلاقها الفاشل لصاروخ فضائي، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووقع ريو سيونج-ها، من هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية وإريك أو ويلكوم من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، على بيان التوجيه في مقر هيئة الأركان المشتركة في سول.

وتم تصميم التوجيه لضمان الربط السلس بين آليات التحكم في القيادة المشتركة للحلفاء: نظام القيادة والتحكم المشترك لكوريا الجنوبية ونظام تبادل المعلومات الإقليمي للعمليات المشتركة لكوريا الجنوبية من الولايات المتحدة.

وفي الماضي، عندما لم يتوفر مثل هذا التوجيه، كان على الطرفين وضع مذكرة تفاهم لربط النظامين ببعض البيانات. ولكن ينص التوجيه على معايير وإجراءات الأمن السيبراني لتمكين الربط بين النظامين بطريقة أكثر أمانا واستقرارا.

واعتبر الحلفاء الاتفاق "خطوة كبيرة" لترسيخ أسس التعاون في مجال الأمن السيبراني بين سلطات الدفاع في البلدين، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة: "نتوقع أن يسهم الاتفاق بدرجة كبيرة في توسيع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني".