سن اليأس هو مرحلة مهمة في حياة المرأة، حيث أنه يشير إلى الوقت الذي تنتهي فيه دوراتها الشهرية ويوقف قدرتها على الإنجاب، وهو وقت يمكن للمرأة أن تمر فيه بتغيرات جسدية ونفسية وهرمونية متعددة في الجسم، وتعد إحدى المشكلات الشائعة هي الميل إلى السمنة أو زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث.

ووفقًا للدكتورة سيما سيجال، مديرة قسم التوليد وأمراض النساء، نيودلهي يبدأ انقطاع الطمث عادةً للنساء في سن 45 و55 عامًا، حيث يتوقف الجسم عن الحيض بسبب فقدان وظيفة الجريبات المبيضية، مما يعني توقف المبايض عن إطلاق البويضات للتخصيب، وفي حين أن هناك العديد من علامات انقطاع الطمث، يمكن للمرأة أن تعرف أن انقطاع الطمث الطبيعي قد حدث عندما لا تكون هناك علامة على الحيض حتى بعد 12 شهرًا متتاليًا.

فيما يلي مجموعة من المعلومات حول طرق إدارة الوزن والسمنة بعد إنقطاع الطمث، وذلك كما نشرها موقع "هيلث شوتس".

*لماذا تكتسب النساء الوزن أثناء انقطاع الطمث؟

1. التغيرات الهرمونية

ترجع زيادة الوزن في فترة انقطاع الطمث إلى التغيرات الهرمونية المستمرة في الجسم،وذلك لأنه مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث يعيد الجسم توزيع الدهون من الفخذين إلى البطن، وهذا التحول في توزيع الدهون يزيد من خطر الإصابة بالدهون الحشوية، والتي ترتبط بمشكلات صحية مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

2. فقدان كتلة العضلات

مع اقتراب النساء من سن اليأس غالبًا ما يكون هناك فقدان في كتلة العضلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في معدل الأيض الكلي، وهذا الانخفاض في معدل الأيض يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أقل أثناء الأنشطة اليومية، مما يسهل تراكم الوزن الزائد.

3. عوامل نمط الحياة

يمكن أيضًا أن تُعزى زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث إلى عوامل نمط الحياة مثل انخفاض النشاط البدني، وخيارات النظام الغذائي السيئة، ومستويات التوتر المرتفعة، بالإضافة إلي أنه أثناء انقطاع الطمث قد تشعر بعض النساء بتغيرات في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام و إشارات الجوع.

*كيف تتحكم في الوزن أثناء انقطاع الطمث؟

- التمرين هو المفتاح

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات في حرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة بشكل عام، ويمكن أيضًا ممارسة تمارين القوة لأنها مهمة لبناء كتلة عضلية خالية من الدهون، مما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

- حافظ على مستويات التوتر تحت السيطرة

يمكن أن يساهم الإجهاد المزمن في زيادة الوزن ويجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة خلال هذه الفترة، لذلك يمكن أن يؤدي الانخراط في أنشطة الحد من التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الهوايات في استرخاء عقلك وتعزيز الرفاهية العامة.

- تناول نظام غذائي يحتوي على العناصر الغذائية المناسبة

يعد اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي أمرًا ضروريًا للتحكم في الوزن أثناء انقطاع الطمث، لذلك يجب أن ينصب تركيزك الكامل على تناول الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.