معيط للنواب: وجهتوا انتقادات بسبب الدين والعجز الكلي ولم تتحدثوا عن الفائض الأولي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الدولة المصرية تضع أمامها هدف تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له 5 دول علي مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة للعام 24/25.

وخاطب معيط النواب قائلا: الأعضاء الذين تحدثوا علي الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلي ما تستهدفه مصر من فائض أولي، مضيفا: "نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 %، وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله، مشيرا إلي أن هناك أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.

وأوضح وزير المالية أن مصر في 2016 كان العجز الكلي يصل لـ12% لكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%، مضيفا:" مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة لكن كما قلت أن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي".