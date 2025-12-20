 باسم مرسي يسجل أول أهدافه مع المجد الليبي وإصابة علي فتحي - بوابة الشروق
باسم مرسي يسجل أول أهدافه مع المجد الليبي وإصابة علي فتحي

محمد جلال
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 10:17 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 10:17 م

نجح المحترف المصري باسم مرسي، مهاجم فريق المجد الليبي، أن يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد في منافسات الدوري الليبي.

وجاء هدف باسم مرسي في شباك الاتحاد الليبي في الجولة الأولى ضمن مسابقة الدوري الليبي نسخة موسم 2025-2026.

وانتهت المباراة بخسارة فريق المجد الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد، ورغم ذلك حصل المهاجم المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي سياق آخر، تعرض المحترف المصري الآخر في فريق المجد الليبي، الظهير علي فتحي، لإصابة على مستوى الكتف.

وأفادت صفحة نادي المجد الليبي عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "تعرض لاعبنا المصري الدولي علي فتحي لإصابة على مستوى الكتف في نهاية مباراة الاتحاد، وتم الاطمئنان على اللاعب من خلال الكشوفات الطبية وتحديد خطورتها".

جدير بالذكر أن نادي المجد الليبي تعاقد مع أربعة لاعبين مصريين في الصيف الماضي، وهم: باسم مرسي، وعمرو موسى، ومحمد عبد السلام، وعلي فتحي.


