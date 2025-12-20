مجلس القضاء الأعلى في العراق يشكر قادة الفصائل التي استجابت لنصيحة حصر السلاح بيد الدولة

قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، الشكر لقادة الفصائل المسلحة في العراق على الاستجابة للنصيحة المقدمة لهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

كما قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، الشكر لهم على "الانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري"، حسب بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق.

كانت الكيانات الشيعية التي تضم فصائل مسلحة، وأبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، قد خاضت الانتخابات التشريعية العراقية الماضية وحصدت مقاعد في البرلمان العراقي الجديد، وأصبحت هذه القوى ضمن تشكيل "الإطار التنسيقي الشيعي"، الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي الجديد.

ولا تزال مجاميع مسلحة أخرى في العراق لم تعلن موقفها صراحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.