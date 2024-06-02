إندونيسيا وأوكرانيا تناقشان قضايا السلام العالمي على هامش حوار شانجريلا

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عقد وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب الإندونيسى برابوو سوبيانتو، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة أهمية الدفع بالسلام والأمن على المستوى العالمي.

وذكرت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد، أن الاجتماع الثنائي عقد أمس السبت على هامش منتدى " حوار شانجريلا " في سنغافورة.

وقال برابوو في بيان: "أود أن أعرب عن تحياتي الحارة وتقديري للرئيس الأوكراني لمبادرته بعقد اجتماع اليوم للحديث عن القضايا المتعلقة بالدفاع".

وخلال الاجتماع، تبادل الوفدان الإندونيسي والأوكراني وجهات النظر حول جوهر الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في خضم الصراعات المستمرة والتحديات الأمنية العالمية والإقليمية وتهديدات الإرهاب.

واتفق البلدان على أهمية وضع الحوار السلمي والإجراءات الدبلوماسية كأولوية قصوى في صياغة حلول للنزاعات.

وعلاوة على ذلك، استفاد برابوو ورئيس الدولة الأوكراني إلى أقصى حد من اجتماعهما لتبادل الأفكار حول القضايا الإنسانية، وخاصة حالة الفلسطينيين في غزة.

وفي هذا الصدد، شددت إندونيسيا وأوكرانيا على الحاجة الملحة إلى تقديم المعونة الإنسانية وضمان توزيعها بشكل آمن ودون انقطاع على الفلسطينيين المحاصرين في مناطق النزاع.