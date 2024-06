أونروا: جميع ملاجئنا الـ36 في رفح خالية من النازحين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن جميع ملاجئ الوكالة في مدينة رفح الفلسطينية، والبالغ عددها 36، أصبحت خالية من النازحين؛ بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن أكثر من مليون شخص - معظمهم نزح عدة مرات – اضطروا إلى الفرار مرة أخرى بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا.

وأكد في الوقت نفسه، أن الوكالة ملتزمة بتقديم خدماتها للفلسطينيين، مشيرًا إلى عمل طواقم المنظمة في خانيونس والمناطق الوسطى التي يعيش فيها نحو 1.7 مليون نسمة.

وأشار إلى سماح قوات الاحتلال للوكالة بتوزيع نحو 450 شاحنة مساعدات، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ لدعم الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وأكد أن هذا العدد قليل جدًا، في ظل احتياج القطاع لدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا تحمل الإمدادات التجارية والوقود والمساعدات الإنسانية.

وحذر من أن الوقود الذي تمتلكه الوكالة ينفد، مؤكدًا أن «فرق الوكالة على أهبة الاستعداد لاستلامه عندما تعطي السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك».

ولفت إلى أن الوكالة تلقت «صورًا فظيعة» من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مضيفًا أن «آلاف النازحين ليس أمامهم خيار سوى العيش وسط الأنقاض وفي مرافق الأونروا المدمرة».

