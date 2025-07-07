لافروف يبحث مع عراقجي أزمة البرنامج النووي لإيران

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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الأحد، الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لإيران.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة قادة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة التي تستضيفها البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو الجاري.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، تناول الوزيران خلال اللقاء قضايا إقليمية ودولية، والعلاقات الثنائية بين روسيا وإيران.

وأدان لافروف مجددا الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران ومنشآتها النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على استعداد موسكو لتقديم الدعم فيما يخص حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.