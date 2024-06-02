الشرطة الألمانية تلقي القبض على رجل يشتبه في إطلاقه النار على 4 أشخاص

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة دورتموند اليوم الأحد، القبض على رجل (34 عاما) يشتبه في أنه أطلق النار على 4 أشخاص؛ وذكر المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بالقرب من مدينة هاجن غربي ألمانيا.

وكانت هناك قوة كبيرة من الشرطة تلاحق الرجل منذ قبل ظهر أمس السبت حيث يُعْتَقد أنه أطلق الأعيرة النارية في منزل سكني وصالون حلاقة في ذلك الوقت.

ويُعْتَقَد أن المشتبه به أطلق أعيرة نارية أولا على زوجته في مسكنهما المشترك في مبنى سكني متعدد العائلات الأمر الذي تسبب في حدوث إصابة بالغة لها، وتردد أن المرأة أصيبت بطلقة في الرأس. وبعد ذلك، أطلق الرجل عدة أعيرة على باب شقة في الدور العلوي دون وقوع إصابات.

وتوجه بعد ذلك الرجل وهو تركي الجنسية بسيارة إلى صالون الحلاقة وأطلق النار هناك على ثلاثة أشخاص.

يذكر أن صالون الحلاقة يقع على مسافة عشر دقائق سيرا على الأقدام من المبنى السكني.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن خلفيات الجريمة تندرج ضمن النطاق العائلي.