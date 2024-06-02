زيلينسكي يتقدم بالشكر لوزير الدفاع الأمريكي على خلفية تقديم المساعدة لأوكرانيا

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قدم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الشكر لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد على خلفية الخطوات الأمريكية الأخيرة لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي: "نحن ممتنون للغاية للرئيس جو بايدن وإدارته لمساعدتهما المستمرة في القتال من أجل حريتنا واستقلالنا".

وأعرب عن امتنانه لقرار الإدارة الأمريكية بالسماح بتنفيذ هجمات محدودة باستخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية من أجل ردع محاولات روسيا توسيع منطقة الصراع، وذلك بحسب ما جاء في بيان للحكومة الأوكرانية.

والتقى زيلينسكي، بأوستن على هامش منتدى شانغريلا الحواري في سنغافورة، الذي يعد فعالية سنوية ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن في سنغافورة.

وكتب أوستن عبر منصة "إكس": "دعم الولايات المتحدة لقتال أوكرانيا ضد العدوان الروسي لن يتراجع".

وأكد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الائتلاف المكون من أكثر من 50 دولة لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن حريتها.

ووفقا لبيان الحكومة الأوكرانية، ناقش الجانبان الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، بما فيها تدريب وتجهيز ألوية جديدة. كما ركزت المباحثات على تحالف تسليم طائرات اف -16 لآوكرانيا، وخاصة الجهود المشتركة المطلوبة لتسريع عملية حصول أوكرانيا على المقاتلات.

وشكر زيلينسكي، أوستن على عمله لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "هذا أهم مسار الآن وهو حماية أرواح الأوكرانيين ومدننا ومجمعتنا والبنية التحتية المدنية".