السلع التموينية: توزيع 291 مليون رغيف خبز مدعم في اليوم الأول للبيع بـ20 قرشا

• حسام الجراحي: هيئة السلع التموينية تابعت تطبيق السعر الجديد للخبز المدعم بغرف عمليات بالمحافظات كافة

كشف المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أنه تم استهلاك 291 مليون رغيف خبز خلال اليوم الأول لتطبيق قرار الحكومة برفع أسعار الخبز المدعم لـ20 قرشا، وذلك مقابل 269 مليون رغيف خبز تم توزيعهم في 30 مايو الماضي، وهو اليوم الأخير لبيع رغيف الخبز بـ5 قروش.

وقال الجراحي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن هناك غرفة عمليات على مستوى الوزارة والهيئة مع جميع المديريات بالمحافظات، وجميع المخابز على مستوى الجمهورية من الدلتا والصعيد، والقاهرة الكبرى والفيوم وبورسعيد، والسويس والإسكندرية، موضحًا أن سبب ارتفاع نسبة توزيع الخبز لـ291 مليون رغيف أمس السبت، سببه زيادة الاستهلاك الطبيعي في أول الشهر.

ولفت نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إلى أن المنظومة كانت متابعة من قِبل الهيئة بمقاطع فيديو مباشرة من المخابز، وذلك للتأكد من عدم وجود أي مشكلة، وأن كل مواطن أخذ حصته بالكامل، مؤكدا عدم تسجيل أي مشكلة على مستوى الجمهورية نظير ارتفاع سعر رغيف الخبز لـ20 قرشا.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيها وزاريا رقم 18 لسنة 2024، بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يوميا المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة 90 جرامًا للرغيف، وبذات المواصفات المقررة.

وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفًا شهريا بسعر الرغيف 20 قرشا، وبسعر إجمالي 30 جنيهًا لعدد الـ150 رغيفًا، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم "10 كيلوات" شهريًا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلًا من الخبز.