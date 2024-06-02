مستشار نتنياهو: نحتاج للكثير من العمل لإبرام صفقة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان سياسيا وهناك حاجة للكثير من العمل حتى يتم إبرام صفقة.

وكان الرئيس الأمريكي قد قدّم خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه الجمعة، وعرض لأول مرة تفاصيل المقترح الإسرائيلي بهذا الشأن، مكونا من 3 مراحل.

وقدم بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض، تفاصيل المقترح، وأهمها وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من المناطق المأهولة بغزة ودخول المساعدات.