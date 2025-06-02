وزير خارجية بلجيكا: ما يجري في غزة كارثة إنسانية وسنرفع صوتنا ونصعد لهجتنا تجاه إسرائيل

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، أن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى كارثة إنسانية كبرى، مؤكدًا أن بلاده قررت رفع صوتها وتصعيد لهجتها تجاه إسرائيل.

وقال بريفو، في حديث صحفي، أمس الأحد: "حتى لو لم يكن بإمكاني، أو لو كان لدي صلاحية أن أصف بالإبادة الجماعية ما يحصل، والأسرة الدولية هي التي يجب أن تصف هذا الوضع بالإبادة الجماعية أو لا...لقد قلت بوضوح إنني لا أرى ماذا بعد يجب أن نرى أكثر من هذا الحصار الإنساني، بالإضافة إلى التهجير القسري للشعب، وانتهاك القانون الدولي، والرغبة في مسح قطاع غزة عن بكرة أبيه".

وتابع: "تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون فيها عن الفلسطينيين كما لو لم يكونوا بشرًا وهنا نتساءل: ماذا نفعل أمام هذه الكارثة؟ الأكثر إلحاحًا الآن يبقى الموضوع الإنساني".

وواصل: "قررت بلجيكا أن ترفع الصوت وتصعيد اللهجة تجاه إسرائيل بسبب سلوكياتها المثيرة للجدل، التي تنتهك من خلالها القانون الدولي، ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب بحسب الجنائية الدولية".

وتابع: "قررت الحكومة البلجيكية أن تنظر في احتمال مد جسر جوي، كما فعلت من قبل، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية جوًا. نحن نعلم أن هذا بحاجة إلى موافقة إسرائيل لأننا ندخل مجالها الجوي، ولهذا ننسق مع دول أوروبية أخرى من أجل أن نضغط حتى تصل هذه المساعدات الإنسانية أولا برا".

وقال بريفو: "هناك مئات الشاحنات يوميا تنتظر على الحدود لكي تدخل إلى هؤلاء الجياع، إن ما يحصل هو فعلا فضيحة".