برلين: بيربوك ستتقاضى راتبا أساسيا بقيمة 13 ألف يورو شهريا نظير عملها الأممي

من المنتظر أن تتلقى وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، نظير عملها كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، راتبًا وفق فئة الرواتب 9ب في ألمانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية في برلين أن من المعتاد أن تتحمل الدولة التي ينحدر منها الموظف الدولي تكاليف راتبه، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تم إبرام عقد عمل مع بيربوك بموافقة الحكومة الاتحادية. وتُقدَّر هذه الفئة براتب أساسي خاضع للضريبة يبلغ نحو 13 ألف يورو شهريًا، دون احتساب البدلات.

ويخضع عقد بيربوك لشروط موظفي وزارة الخارجية المُبتعثين إلى الخارج، سواء من حيث السكن أو الراتب. وأوضحت الوزارة أن راتب بيربوك يعادل ما يُمنح لرئيس بعثة دبلوماسية كبيرة في الخارج.

يشار إلى أن السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر اُنْتُخِبَتْ في نيويورك أمس الاثنين بأغلبية كبيرة كرئيسة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما حصلت على 167 صوتًا في اقتراع سري فُرض بطلب من روسيا، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وأيّدت سبع دول أخرى المرشحة الألمانية الأصلية هيلجا شميد.

ويحمل هذا المنصب طابعًا بروتوكوليًا بالدرجة الأولى، ولا يُقارن من حيث السلطات بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وتبدأ بيربوك مهامها رسميًا في 9 سبتمبر المقبل، قبيل افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة بمشاركة ضيوف من جميع أنحاء العالم.