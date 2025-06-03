تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 2% ليعزز توقعات خفض الفائدة الأوروبية

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%، ما يعزز توقعات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع خلال مايو إلى 9ر1% مقابل 2ر2% خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2% فقط.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة والمشروبات الكحولية والسجائر إلى 3ر2% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر2% خلال الشهر السابق.

وظل التضخم العام يتحرك بالقرب من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، لينخفض الشهر الماضي إلى أقل من 2% لأول مرة منذ سبتمبر الماضي. ويتيح التراجع المطرد للتضخم خلال الشهور الماضية لصناع السياسات النقدية الفرصة لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المعني بإدارة السياسة النقدية اجتماعه الدوري يوم الخميس المقبل. وقد خفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة على مدار ست جلسات متتالية.

وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي إن البنك المركزي الأوروبي قادر على خفض سعر الفائدة على الودائع بسهولة إلى 2% هذا الأسبوع، وإجراء نقاش جاد حول ما إذا كان ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد لتصبح تكيفية مع الاقتصاد.