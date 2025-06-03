بوسكيتس: الأهلي الأنجح في إفريقيا ومواجهته في مونديال الأندية صعبة

علق الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة الإسباني السابق ومتوسط ميدان إنتر ميامي الأمريكي على المشاركة في كأس العالم للأندية، مشددًا على صعوبة مباراة الافتتاح أمام الأهلي.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.

وقال سيرجيو بوسكيتس في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «سعيد ببدء كأس العالم للأندية أمام جماهيرنا، نعلم أهمية مباراة الافتتاح جيدًا ونلعب ضد فريق عظيم، وهو معتاد على هذه البطولات وناجح للغاية في القارة الإفريقية، لذا ستكون مباراة صعبة جدًا».

وأضاف: «إنتر ميامي لديه خبرة محدودة في مثل هذا النوع من البطولات، لكننا متحمسون للغاية وللمشاركة في هذا النوع من المباريات والبطولات.. علينا التركيز وأن نكون فريقًا قويًا وأن نتمتع بالخبرة والأهم من ذلك التحلي بقليل من الحظ فهو أمر ضروري أحيانًا».

وتابع: «أي لاعب يطمح في المشاركة بمثل هذه المباريات الكبيرة وهذه البطولات مثل كأس العالم الذي تتواجد فيه أفضل أندية العالم».

وأتم: «ذكرت سابقا أن كلمة كأس العالممهمة جدًا وتعني الكثير للاعب، وأنا سعيد بتحقيق هذا اللقب على مستوى النادي والمنتخب من قبل».

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 ناديًا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، ممثل البلد المستضيف.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى أمريكا غدًا، الأربعاء الموافق 4 يونيو الجاري، حيث يخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو.