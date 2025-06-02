الخارجية الإيرانية: خطوط إيران الحمراء ستكون أساس ردنا على المقترح الأمريكي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن أي نص يتضمن "مطالب متطرفة ومرتفعة السقف ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني" لن يحظى بالتأكيد برد إيجابي من جانب إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاثنين عن بقائي قوله في مؤتمره الصحفي لهذا الأسبوع، إن "خطوط إيران الحمراء ستكون أساس الرد على المقترح الأمريكي".

وفيما يتعلق بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن هذه الأساليب التي يتبعها الغرب والوكالة لن تنجح بالتأكيد.. من الخطأ اعتماد نفس الاسلوب الذي لم ينجح من قبل.

ورأى أن بعض الدول الغربية استغلت منذ فترة طويلة المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتحقيق أهدافها السياسية، وأصبح هذا تقليدا سلبيا غير مرغوب به على مدى العقدين الماضيين، وهو بطبيعة الحال لا يقتصر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط.

وأضاف بقائي، أن التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن على محتوى متكرر إلى حد كبير، كما تم تضخيم بعض القضايا الفنية، مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن هذا التقرير تم إعداده تحت ضغوط من بعض البلدان.

وقال إن ايران لا ترضى بأن تقوم الدول الغربية بالمساس بمصداقية ومكانة منظمة دولية بهذه الطريقة، معتبرا أنه ليس من المناسب أن تخضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الهيئة التي تشرف على الأنشطة النووية للدول، لمثل هذه الضغوط.