الرئيس الإيطالي: من اللاإنسانية تجويع إسرائيل لغزة بصغارها ومُسنيها

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأحد، إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومُسنيها.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا، لمناسبة يوم الجمهورية الذي يُحتفل به كل عام في 2 يونيو.

وأعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، مضيفا أنه "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع".

وأكد حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.