الرئاسة التركية: أنقرة تأمل في إحراز تقدم حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا

يأمل الجانب التركي، في أن تؤدي مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني المقررة اليوم في إسطنبول إلى تحقيق تقدم في موضوع وقف إطلاق النار وأن يتم خلالها تنسيق مواقف الجانبين.



أعلن ذلك مصدر في الرئاسة التركية، وقال في حديث لمراسل نوفوستي: "في وقت سابق أعلن السيد الرئيس (التركي، رجب طيب أردوغان) أننا نعول على إحراز تقدم في قضية وقف إطلاق النار، وتنسيق مواقف الجانبين. من المهم مواصلة عملية التفاوض لوقف الحرب. وتركيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها في هذا الاتجاه".

لكن المصدر قال، إنه من الصعب التنبؤ بوتيرة واستمرارية الاجتماعات الروسية الأوكرانية في اسطنبول.



في نفس الوقت، كشف مصدر في الخارجية التركية تفاصيل عن اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني المقرر اليوم الاثنين بشأن مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي: "المفاوضات مقررة غدا عند الساعة 13:00 بقصر تشيراغان".

وبحسب معلومات وكالة "رويترز"، ستقدم كييف مشروعا لتسوية سلمية تتشابه مطالبه مع الشروط التي تم طرحها سابقا. حيث يصر نظام كييف على عدم تقييد تسليح القوات الأوكرانية، ورفض الاعتراف الدولي بالأراضي المحررة كجزء من روسيا، ويطالب بدفع تعويضات.

وستقوم موسكو في الاجتماع بتسليم مذكرة حول معاهدة السلام المستقبلية، والتي تشمل جميع الجوانب اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وسيترأس الوفد الروسي في مفاوضات اليوم، فلاديمير ميدينسكي مساعد رئيس الدولة، أما الوفد الأوكراني فسيكون برئاسة وزير الدفاع رستم عميروف.

وتم عقد أول لقاء بين ممثلي موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات، في 16 مايو بإسطنبول، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ تبادل واسع للأسرى (1000 مقابل 1000) وعرض رؤيتهما لإمكانيات وقف إطلاق النار المستقبلي.