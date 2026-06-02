تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، وفق بيان، آلية العمل داخل المركز والإجراءات المتبعة لتقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتبسيط الإجراءات بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء طلباتهم، والعمل على توفير أفضل مستوى من الخدمات بما يحقق رضاهم.

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور حسام الدين فوزي جهود مديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة طارق الشوربجي في توفير كرسي متحرك لأحد الأشخاص من ذوي الهمم، وذلك استجابة لطلب تقدم به عبر المركز التكنولوجي، ضمن جهود المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.