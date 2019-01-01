ميركل تمتنع عن التصويت على تسمية وزيرة دفاعها لرئاسة المفوضية الأوروبية

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مساء اليوم الثلاثاء أنها امتنعت عن التصويت على تسمية وزيرة دفاعها أورزولا فون دير لاين، لرئاسة المفوضية الأوروبية لعدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحاكم في برلين حول هذا الموضوع.

وأضافت ميركل أن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) وافقت على تسمية فون دير لاين.

ورحبت بتسمية السياسية المنتمية إلى حزبها المسيحي الديمقراطي.

وأكدت ميركل مرة أخرى أنها فعلت كل ما في وسعها من أجل تفعيل مبدأ قصر ترشيح المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي على المرشحين الرئيسيين، وتابعت أنها كانت قد بحثت عن حل عادل بالنسبة لمانفريد فيبر المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي المحافظ وفرانس تيمرمانس المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن لم يحالفها النجاح.

واختتمت تصريحاتها بالقول إنه يتعين الآن إجراء محادثات مع البرلمان الأوروبي حول إجراء يمكن معه تجنب تكرار مثل هذا "الموقف المحرج" في المستقبل.