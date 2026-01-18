أمين عام الناتو يبحث مع ترامب ملف جرينلاند وأمن القطب الشمالي

أجرى أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأحد، مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ملف جزيرة جرينلاند والوضع الأمني في منطقة القطب الشمالي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب ما أفاد به روته عبر تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال أمين عام الناتو، إنه بحث مع تراكب ملف جزيرة غرينلاند والوضع الأمني في منطقة القطب الشمالي، لافتا إلى استمرار التعاون بينهما في هذه الملفات.

وأضاف أنه ينتظر بـ"فارغ الصبر" لقاء ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المزمع عقده في دافوس بسويسرا، خلال الفترة بين 19 و23 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن ترامب أعلن أن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.