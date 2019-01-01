عمرو دياب ينعي عزت أبو عوف

نعى المطرب عمرو دياب الفنان عزت أبو عوف، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بعد أن مكث بها قرابة الشهر ونصف، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالكبد والقلب.



ونشر «الهضبة» عبر حسابه على موقع «فيسبوك» صورة للفنان الراحل، معلقًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. ⁧‫عزت أبو عوف‬⁩، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته‬».



وكان آخر ظهور للراحل عزت أبو عوف، بإعلان أحد شركات الاتصالات، بصحبة الفنان عمرو دياب، الذي ظهر وهو يجمع أصدقاءه من الوسط الفني وخارجه، ومن بينهم «أبو عوف» الذي ظهر وهو يعزف على «البيانو» ويجلس «الهضبة» بجانبه، في مشهد مشابه لفيديو كليب أغنية «راجعين» الذي جمعهما.



يذكر أن الفنان عزت أبو عوف شارك مع «الهضبة» بفيلم «أيس كريم في جليم»، من إخراج خيري بشارة عام 1992، إلى جانب كلًا من سيمون، وأشرف عبد الباقي، وجيهان فاضل، وحسين الإمام، وعلاء ولي الدين، كما ظهر معه أيضًا في كليب أغنية «راجعين» عام 1995، وهو من إخراج طارق العريان.



