أبوريدة يطالب المصريين بالالتفاف حول المنتخب ودعمه في أمم إفريقيا

طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الجميع بضرورة الالتفاف ودعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، ومطالبا الجمهور والشعب المصري بدعم لاعبيه ومنتخب بلاده والجهاز الفني مشيرا إلى أن الكل داخل المنتخب يشعر بحجم المسئولية، والكل سيبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب خلال تلك البطولة الكبيرة.

أضاف أبوريدة إن اللاعبين والجهاز الفني قادرون وعازمون على إسعاد الشعب المصري في هذه النسخة والبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، موضحا أن اتحاد الكرة ومجلس إدارته يقف خلفهم ويضع كل إمكانياته للمنتخب واللاعبين والجهاز الفني، من أجل التركيز في الملعب فقط وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري.

ودعا رئيس اتحاد الكرة الإعلام والجمهور بضرورة الالتفاف حول المنتخب ومشددا على ضرورة تنحية أي خلافات أو ضغوطات على المنتخب خلال هذه الفترة، وأن نعمل جميعا من أجل الدعم ولا شيء غيره للاعبين وجهازهم الفني حتى نهاية البطولة بما يضمن إسعاد جماهير الكرة المصرية.