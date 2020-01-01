ترامب ينسب الفضل لنفسه في تراجع معدل البطالة وتحسن الاقتصاد

أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل لنفسه في انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة، وقال إن اقتصاد البلاد "يتحسن بقوة" في أعقاب التراجع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب اليوم الخميس: "إن ما يحدث ليس مجرد حظ، بل ينطوي على كثير من الموهبة" مضيفا أن الاقتصاد الأمريكي "آخذ في العودة بشكل أقوى وأسرع وأفضل مما اعتقدنا أنه ممكن."

وقلل ترامب من المخاوف بشأن حدوث مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال إن خبراء الصحة العامة "سيواصلون التعامل مع البؤر الساخنة المؤقتة".

ولم يفتح الرئيس الباب أمام أسئلة الصحفيين، في الوقت الذي تزداد فيه حالات الإصابة بالفيروس في أمريكا.

أظهرت إحصاءات مكتب العمل الأمريكي اليوم الخميس تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي إلى 11.1%، مقابل 13.3% في مايو الماضي.

وارتفع معدل التوظيف في الوظائف غير المتعلقة بالزراعة بواقع 4.8 مليون وظيفة الشهر الماضي، في حين انخفض من تم إدراجهم في قائمة من جرى تسريحهم مؤقتا بواقع 4.8 مليون شخص ليصل العدد إلى 10.6 مليون شخص.

وفي تطور متصل، قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بلغت 1.42 مليون طلب، بانخفاض بواقع 55 ألف طلب فقط مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي مازال يواجه صعوبات.