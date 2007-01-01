محمد منير يعود للغناء على المسارح الخارجية بدار الأوبرا

يعود المطرب الكبير محمد منير، للغناء على المسارح الخارجية بدار الأوبرا بعد غياب طويل عنها، وذلك مساء يوم 16 يوليو.

ومن المقرر أن يغنى منير مجموعة من الأغانى التى تعكس مشواره الذى امتد لقرابة نصف قرن.

وكان آخر حفل أقيم داخل الأوبرا على المسرح الكبير، خلال افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الماضى ويوم تكريمه، وكان منير التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم منذ شهرين تقريبا، اتفقا خلالها على العديد من المشروعات أبرزها عودة حفلات منير على المسارح الخارجية والتى توقفت منذ سنوات طويلة.

وكانت الأوبرا أعلنت عودة أنشطتها بعد جائحة كورونا وسط إجراءات احترازية كبيرة.