الجيش الليبي يدعو إلى التظاهر السلمي وعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة

قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر: "إنهم حريصون على رعاية الشعب وحماية استقراره الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب".



ودعت القيادة العامة في بيان اليوم، إلى عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، مؤكدا أنها لن تخذل الشعب أو تتركه عرضة للابتزاز والعبث على حد وصفها.



وأكدت القيادة العامة دعوتها للشعب الليبي إلى التظاهر المشروع في حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة طريق الخلاص وبناء الدولة المدنية.



وكانت مظاهرات عديدة خرجت مساء أمس الجمعة في ليبيا، احتجاجا على الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الانسداد السياسي الذي أدى إلى الانقسام وتكوين حكومتين في شرق ليبيا وغربها.