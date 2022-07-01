 الجيش الليبي يدعو إلى التظاهر السلمي وعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة - بوابة الشروق
السبت 2 يوليه 2022 10:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الجيش الليبي يدعو إلى التظاهر السلمي وعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة


نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 8:54 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 8:54 م
قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر: "إنهم حريصون على رعاية الشعب وحماية استقراره الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب".

ودعت القيادة العامة في بيان اليوم، إلى عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، مؤكدا أنها لن تخذل الشعب أو تتركه عرضة للابتزاز والعبث على حد وصفها.

وأكدت القيادة العامة دعوتها للشعب الليبي إلى التظاهر المشروع في حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة طريق الخلاص وبناء الدولة المدنية.

وكانت مظاهرات عديدة خرجت مساء أمس الجمعة في ليبيا، احتجاجا على الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الانسداد السياسي الذي أدى إلى الانقسام وتكوين حكومتين في شرق ليبيا وغربها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك