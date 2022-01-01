شولتس: الأسعار المرتفعة هي المشكلة الكبيرة التي تؤرق كثيرا من المواطنين بحق

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الأطراف المعنية بعملية التشاور بين الحكومة مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات إلى التحرك المشترك في مواجهة التضخم.



وقال شولتس في تسجيل مصور:" يجب أن نتعاضد ونتماسك" مشيرا إلى أن المشكة الكبيرة التي تؤرق الكثير من المواطنين بحق هي الأسعار المرتفعة " ويجب علينا أيضا أن نتحرك هنا بشكل مشترك".



وأوضح شولتس أنه لهذا السبب دعا – كما حدث في الستينيات والسبعينيات- نقابات وأرباب عمل والبنك المركزي الألماني وعلماء " من أجل التحدث عما سنفعله".



يذكر أن شولتس سيلتقي في ديوان المستشارية بعد غد الاثنين مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات لبحث سبل السيطرة على حركة الأسعار، ويأتي هذا اللقاء في مستهل عملية تشاورية يطلق عليها اسم العمل المُرَكَّز.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد"دي آي دبليو"، مارسيل فراتسشر إن" رفع الأجور والإعانات الاجتماعية هو فقط الذي يمكنه أن يعوض أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية عن الضرر بشكل دائم". ورأى فراتسشر في المقابل أن العلاوات التي تدفع لمرة واحدة لا تصيب الهدف بدقة.



كان ديوان المستشارية أعلن قبل أسبوع عن مقترح لصرف علاوات للعاملين لمرة واحدة تكون معفاة من الضرائب وذلك في مقابل أن تتخلى النقابات في مفاوضات الأجور عن جزء من زيادات الأجور من أجل العمل على استمرار زيادة التضخم.